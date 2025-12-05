Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на выходных

05 декабря 2025, 13:51

Синоптик Шувалов: в Москве выходные будут теплыми

Фото: iStock/yulenochekk

Первая недели зимы заканчивается, однако в Москве и Подмосковье нет даже намека на снег. Когда ожидать настоящих зимних морозов?





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что до конца первой декады декабря прихода настоящей зимы не просматривается.





«Пока такая пасмурная погода без существенных осадков будет держаться и в выходные. 9, 13 и 14 декабря, возможно, выпадет снежок. Но не сильный. Но затем начнется следующий вал теплого воздуха, и весь выпавший снег пропадет», — сказал он.