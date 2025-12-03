«Туман вместо снега»: Синоптик рассказала о погоде в Москве

03 декабря 2025, 19:34

Синоптик Позднякова: Тумына в Москве формируются из-за высокой влажности

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Москве и Подмосковье наблюдаются осенние туманы, которые формируются из-за высокой влажности. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По её словам, туманы формируются из-за отсутствия суточного хода температуры и влажного воздуха.





«В течение дня влажность воздуха находится на уровне 90–95%. Теплый воздух содержит большое количество водяного пара, который при малейшем снижении температуры конденсируется. Наблюдается застойный процесс, поэтому в воздухе накапливаются вредные примеси, но они не опасны для здоровья», — пояснила Позднякова «Вечерней Москве».

«Погоду по-прежнему будет определять хороший антициклон с высоким атмосферным давлением. Погода будет облачная. Местами будут приниматься небольшие осадки. В ночные часы это может быть такая слабая мелкая крупа, а днём осадки в виде мороси», — уточнила синоптик.