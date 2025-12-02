Синоптик спрогнозировала теплую неделю в столичном регионе

02 декабря 2025, 15:22

Синоптик Позднякова: москвичей ожидает неделя с комфортной погодой

Фото: iStock/Anastasiia Stiahailo

На текущей неделе в столичном регионе установится устойчивая и комфортная погода. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По её прогнозу, осадков в ближайшие дни в Москве и Подмосковье не ожидается.





«Температурный фон сохранится в пределах от –1 до +3 °С как в ночные, так и в дневные часы», — уточнила Позднякова в беседе с «Известиями».

«Над столичным регионом сохранится тёплая воздушная масса с дневной температурой воздуха -1...+4 °С. И то -1 °С появится ближе к концу рабочей недели, в пятницу. В Москве же температура будет +1...+4 °С», — отметил специалист.