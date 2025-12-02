Синоптик спрогнозировала теплую неделю в столичном регионе
Синоптик Позднякова: москвичей ожидает неделя с комфортной погодой
На текущей неделе в столичном регионе установится устойчивая и комфортная погода. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По её прогнозу, осадков в ближайшие дни в Москве и Подмосковье не ожидается.
«Температурный фон сохранится в пределах от –1 до +3 °С как в ночные, так и в дневные часы», — уточнила Позднякова в беседе с «Известиями».
Она уточнила, что такая температура превышает климатическую норму на 5–6 °С.
При этом синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал RT, что осадки в столичный регион придут в четверг.
«Над столичным регионом сохранится тёплая воздушная масса с дневной температурой воздуха -1...+4 °С. И то -1 °С появится ближе к концу рабочей недели, в пятницу. В Москве же температура будет +1...+4 °С», — отметил специалист.
Он добавил, что осадки в смешанной фазе пройдут в Москве и Подмосковье в четверг, 4 декабря.