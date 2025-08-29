Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей осенью

29 августа 2025, 13:39

Синоптик Позднякова: до середины осени погода в Москве будет теплой

Фото: iStock/alan64

Впереди последние летние выходные, какими они будут, и какая погода ждет москвичей осенью?





Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что последние числа августа будут с температурой воздуха градусов на 6−7 выше климатической нормы.





«Это такой последний подарок лета. Погода будет определять западные периферии антициклона, с южными и юго-западными потоками к нам будет поступать очень теплый воздух, что скажется на температурном режиме и в ночные, и дневные часы. Минимальная температура в субботу в Москве +13−15, днем +25−27, в воскресенье — еще выше», — сказала она.

«1 сентября утром температура достигнет +19 градусов, днем до +25. Ветер будет западный, погода почти летняя. Тепло до середины сентября нас не покинет», — отметила синоптик.

«Тепло будет постепенно нас покидать», — заключила Позднякова.