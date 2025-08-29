Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей осенью
Синоптик Позднякова: до середины осени погода в Москве будет теплой
Впереди последние летние выходные, какими они будут, и какая погода ждет москвичей осенью?
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что последние числа августа будут с температурой воздуха градусов на 6−7 выше климатической нормы.
«Это такой последний подарок лета. Погода будет определять западные периферии антициклона, с южными и юго-западными потоками к нам будет поступать очень теплый воздух, что скажется на температурном режиме и в ночные, и дневные часы. Минимальная температура в субботу в Москве +13−15, днем +25−27, в воскресенье — еще выше», — сказала она.
По ее словам, с понедельника атмосферное давление станет понижаться, но существенных осадков не ожидается, а температура начнет постепенно повышаться.
«1 сентября утром температура достигнет +19 градусов, днем до +25. Ветер будет западный, погода почти летняя. Тепло до середины сентября нас не покинет», — отметила синоптик.
Она добавила, что погода будет комфортной, как и первая половина сентября.
«Тепло будет постепенно нас покидать», — заключила Позднякова.