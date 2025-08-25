Стало известно, какая погода ожидается на 1 сентября
Синоптик Ильин: 1 сентября в Москве будет тепло
В День знаний в столичном регионе будет тепло, воздух прогреется до 20 градусов тепла, но пройдут дожди. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его прогнозу, потеплеет в Москве и области уже к 30 августа.
Уже к 30 августа воздух в столичном регионе прогреется до плюс 20–23 градусов, что значительно выше текущих температур, рассказал специалист.
«Столбики термометров достигнут плюс 20 градусов. Но в первой половине дня пройдет небольшой дождь. Затем в обед немного распогодится, но к вечеру местами снова может пройти кратковременный дождь. При этом температура воздуха сохранится в пределах плюс 20–22 градусов, а облачность будет несущественная», — пояснил Ильин в разговоре с «Вечерней Москвой».
Приятная погода с минимальным количеством осадков сохранится всю первую половину сентября. Синоптик не исключил, что во второй половине сентября столбики термометров покажут 20–25 градусов.
В свою очередь главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями» отметила, что температура в столице на текущей неделе будет на 3–4 градуса ниже климатической нормы, при этом в выходные столбики термометров превысят отметку +25 градусов.
При этом самым холодным днём на этой неделе станет вторник, а к пятнице погода начнёт налаживаться, заключила Позднякова.