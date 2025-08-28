В ноябре в Москве ожидается рекордное количество осадков

28 августа 2025, 15:45

Климатолог Терешонок: Ноябрь 2025 года может побить рекорд по осадкам в Москве

Фото: iStock/FTiare

В ноябре в столичном регионе ожидается рекордное количество осадков. Об этом рассказал климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок.





Специалист напомнил, что в ноябре прошлого года выпало почти 80 мм осадков при норме порядка 52 мм. В нынешнем ноябре этот рекорд может быть побит.





«В летний период выпало достаточно осадков, и к осени почвы увлажнены. Не думаю, что будут такие экстремальные условия, в частности для сельхозкультур и растений в целом», — сказал Терешонок в разговоре с «Москвой 24».

«Четверг ожидается самым теплым днем первой половины недели. Ночью термометры кузбассовцев покажут от +7 до +12 градусов. Днем воздух прогреется от +20 до +25 градусов», — говорится в материале.