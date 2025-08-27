Россиянам пообещали теплый сентябрь

27 августа 2025, 17:43

Синоптик Шувалов: в сентябре не ожидается резких климатических аномалий

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Погода в сентябре в России будет умеренной и без резких климатических аномалий. Такой прогноз сделал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





По его словам, в сентябре в России будет погода, близкая к многолетним нормам.





«В средней полосе европейской части России, на Урале и юге Сибири температура будет соответствовать сезонным показателям, хотя в течение месяца возможны кратковременные колебания. На севере Сибири — в частности, на Таймыре, Ямале и в северных районах Якутии — сохранится аномально теплая погода», — рассказал Шувалов «Известиям».

«Температура в дневное время будет составлять порядка +18…+20 °С. Кратковременные дожди вероятны сегодня, в пятницу и субботу», — уточнил эксперт.