Россиянам пообещали теплый сентябрь
Синоптик Шувалов: в сентябре не ожидается резких климатических аномалий
Погода в сентябре в России будет умеренной и без резких климатических аномалий. Такой прогноз сделал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, в сентябре в России будет погода, близкая к многолетним нормам.
«В средней полосе европейской части России, на Урале и юге Сибири температура будет соответствовать сезонным показателям, хотя в течение месяца возможны кратковременные колебания. На севере Сибири — в частности, на Таймыре, Ямале и в северных районах Якутии — сохранится аномально теплая погода», — рассказал Шувалов «Известиям».
На юге России теплая погода ожидается только в первую декаду сентября, далее начнёт постепенно холодать.
В Москве в первые в первые 10 дней сентября будет тепло, затем ожидается похолодание. Уже к концу месяца температура будет ниже климатической нормы.
При этом эксперт не исключил наступления бабьего лета в столичном регионе.
Тем временем в разговоре с RT Шувалов отметил, что в Петербурге до конца текущей недели ожидается умеренно тёплая погода.
«Температура в дневное время будет составлять порядка +18…+20 °С. Кратковременные дожди вероятны сегодня, в пятницу и субботу», — уточнил эксперт.
1 сентября столбики термометров покажут до +20 °С, осадков не ожидается. В последующие дни воздух прогреется до +23 °С в дневные часы. После 5 сентября температура начнёт понижаться, заключил Шувалов.