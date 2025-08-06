Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в августе

06 августа 2025, 15:12

Синоптик Варакин: в августе будут кратковременные дожди

Фото: istockphoto / Germanovich

Первая неделя августа подходит к концу. Она была дождливой и пасмурной. Что ждет жителей Москвы и области дальше?





Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что завтра к Москве подойдет юго-западная фронтальная зона с вероятным появлением дождя.





«В пятницу температура воздуха будет не выше 23 градусов, но уже без осадков. В ночные часы температура до конца недели будет в пределах 13−15 градусов по области, также ожидаются кратковременные дожди», — сообщил он.

«На следующей неделе будет преобладать повышенный фон давления, значит, осадков ожидается немного, но температура продержится от 21 до 24 градусов», — сказал Варакин.