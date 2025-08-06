Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в августе
Синоптик Варакин: в августе будут кратковременные дожди
Первая неделя августа подходит к концу. Она была дождливой и пасмурной. Что ждет жителей Москвы и области дальше?
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что завтра к Москве подойдет юго-западная фронтальная зона с вероятным появлением дождя.
«В пятницу температура воздуха будет не выше 23 градусов, но уже без осадков. В ночные часы температура до конца недели будет в пределах 13−15 градусов по области, также ожидаются кратковременные дожди», — сообщил он.
По словам синоптика, августовская погода очень хороша для грибного урожая, однако температура может быть на полградуса ниже нормы.
«На следующей неделе будет преобладать повышенный фон давления, значит, осадков ожидается немного, но температура продержится от 21 до 24 градусов», — сказал Варакин.
Он добавил, что в Москве больше 50% месячной нормы осадков выпало, и теперь дожди буду кратковременные, небольшие и локальные.