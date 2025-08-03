Синоптик сообщил, что в ближайшие сутки в Москве выпадет месячная норма осадков

03 августа 2025, 17:16

Синоптик Тишковец: пик аномальных ливней в Москве придётся на вечер 4 августа

Фото: Istock/BrianAJackson

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве предстоящая неделя начнётся с сильных дождей. По его словам, начиная с середины понедельника до середины вторника в столице выпадет месячная норма осадков. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.





Тишковец заявил, что в ночь на 4 августа и в течение утра понедельника Москву накроет туман с видимостью не менее одного километра, а уже к вечеру на столицу обрушится мощный ливень.

«Пик аномальных ливней придётся на вечер — только с 15 до 21 часа на центр Москвы обрушится 36 мм осадков! Дневная температура +22…+25», — написал синоптик.

«Таким образом, за 24 часа (с 15:00 4 августа до 15:00 5 августа) в столице может пролиться до 80 мм, а это климатическая норма дождей за весь август», — заявил Евгений.