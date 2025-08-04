Синоптик Позднякова рассказала о предстоящей погоде в Москве на этой неделе

04 августа 2025, 16:26

Фото: istockphoto / Germanovich

Погода в Москве и Московской области на предстоящей неделе будет переменчивой. Регион окажется в зоне влияния промежуточного гребня циклона, что приведёт к чередованию дождей и гроз с солнечными прояснениями. Об этом Общественной службе новостей сообщила главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова.





Сегодня и завтра ночью ожидается настоящая непогода с сильными дождями и грозами, местами возможен град. За сутки может выпасть до 20-30 мм осадков, что соответствует почти месячной норме, подчеркнула эксперт. Температура воздуха останется в пределах +23…+25 градусов.



Во вторник осадки будут кратковременными и менее интенсивными — от 2 до 14 мм, при этом ночью температура не опустится ниже +16…+18 градусов, днём воздух прогреется до +24…+26 градусов.





«В среду погоду будет определять уже область промежуточного гребня циклона: южный циклон будет уходить на восток, а западный еще не подойдет. Поэтому мы окажемся между ними, и погода будет комфортная, солнечная и летняя. Ожидается переменная облачность без осадков. Ночь еще довольно теплая, минимальная температура — в районе +15…+17 градусов. Днем максимальная температура составит +24…+26 по Москве и до +27 градусов по области. То есть температура воздуха будет оставаться чуть выше климатической нормы», — сообщила Позднякова.