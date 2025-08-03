Смерч разрушил пляж в посёлке Агой на Кубани
В Краснодарском крае погодная стихия спровоцировала настоящую ЧС. На пляже в посёлке Агой смерч поднял в воздух зонты и шезлонги, отдыхающие в панике кричали и разбегались.
Очевидцы сообщают, что воронка буквально «разнесла» побережье за считанные минуты, передает Telegram-канал SHOT.
Сильные ливни обрушились на Туапсинский район: реки быстро вышли из берегов, улицы оказались затоплены. По данным спасателей, уровень воды в реке Дефань за семь часов поднялся до критической отметки. В посёлке Лермонтово мощный поток снёс мост, отрезав часть жителей от дороги.
Власти уже начали предупреждать людей о возможной эвакуации. В нескольких районах включили сирены, а местные службы мониторят уровень воды и призывают жителей не покидать дома без необходимости.
Синоптики предупреждают, что непогода в регионе может сохраниться и в ближайшие сутки.
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