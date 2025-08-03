Смерч разрушил пляж в посёлке Агой на Кубани

03 августа 2025, 11:32

SHOT: ливни затопили Туапсинский район, а смерч разрушил пляж в Агое

Фото: Istock/Nikita Shevchenko

В Краснодарском крае погодная стихия спровоцировала настоящую ЧС. На пляже в посёлке Агой смерч поднял в воздух зонты и шезлонги, отдыхающие в панике кричали и разбегались.