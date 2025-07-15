Россиянам назвали продукты, которые не стоит брать с собой на пикник в жару

15 июля 2025, 13:47

Диетолог Мухина: на пикник в жару не стоит брать с собой жирное мясо и алкоголь

Фото: iStock/brebca

На летний пикник не стоит брать с собой алкогольные напитки и жирное мясо, лучше выбрать сезонные фрукты и минеральную воду. Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина.





Лучше всего брать с собой на пикник сезонные ягоды и фрукты, нежирные сорта мяса в замаринованном виде и минеральную воду. При этом на пикнике не стоит употреблять высококалорийные продукты, алкогольные напитки, а овощи должны быть целыми.





«Салаты в нарезанном виде могут храниться два часа. Даже в холодильнике. Поэтому их не рекомендуется брать. В жаркую погоду ни в коем случае нельзя употреблять жареную и жирную пищу, потому что она даёт нагрузку на ЖКТ и поджелудочную железу», — рассказала Мухина RT.

«Однако для пользы в день можно съедать только 10–20 граммов шоколада, больше уже будет вредно. Все-таки это очень калорийный продукт: в 100 граммах примерно 400 килокалорий», — уточнила Макиша.