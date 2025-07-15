Россиянам назвали продукты, которые не стоит брать с собой на пикник в жару
Диетолог Мухина: на пикник в жару не стоит брать с собой жирное мясо и алкоголь
На летний пикник не стоит брать с собой алкогольные напитки и жирное мясо, лучше выбрать сезонные фрукты и минеральную воду. Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина.
Лучше всего брать с собой на пикник сезонные ягоды и фрукты, нежирные сорта мяса в замаринованном виде и минеральную воду. При этом на пикнике не стоит употреблять высококалорийные продукты, алкогольные напитки, а овощи должны быть целыми.
«Салаты в нарезанном виде могут храниться два часа. Даже в холодильнике. Поэтому их не рекомендуется брать. В жаркую погоду ни в коем случае нельзя употреблять жареную и жирную пищу, потому что она даёт нагрузку на ЖКТ и поджелудочную железу», — рассказала Мухина RT.
Она добавила, что в жару не нужно брать с собой на пикник сладости.
В свою очередь врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала «Москве 24», что в день не стоит съедать более 20 граммов шоколада из-за его высокой калорийности.
По словам специалиста, шоколад стимулирует выработку гормонов радости и удовольствия, повышая настроение.
«Однако для пользы в день можно съедать только 10–20 граммов шоколада, больше уже будет вредно. Все-таки это очень калорийный продукт: в 100 граммах примерно 400 килокалорий», — уточнила Макиша.
Она посоветовала выбирать десерт с содержанием какао от 70% и больше. Предпочтение стоит отдавать горькому шоколаду, поскольку в нем содержится меньше сахара, чем в молочном.
Макиша подчеркнула, что в белом шоколаде вовсе нет какао-бобов, а есть только жир, сахар и сухое молоко.