Молния попала в особняк в Подмосковье
В Раменском муниципальном округе, в деревне Вялки, загорелся особняк в результате удара молнии. Видео с места происшествия есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.
Уточняется, что спасатели пытаются справиться с огнём.
Ранее в Москве семь человек были заблокированы в машинах в результате сильнейшего ливня. Стихия оказалась настолько мощной, что люди не смогли открыть двери, поскольку двор был сильно затоплен. По словам очевидцев, под удар попали два BMW, Mini Cooper и Volkswagen на Автозаводской улице. Спасатели вызволили людей. Теперь пострадавшие ждут эвакуатор, чтобы достать свои машины.
Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что на этой неделе жителей столичного региона ждёт неустойчивая погода с кратковременными осадками. По словам синоптика, кратковременные дожди будут идти практически каждый день, также возможны сильные ливни с грозами. Предварительно, дождя не будет только в четверг.
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