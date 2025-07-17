Москвичам назвали районы с самой высокой грозовой активностью
Синоптик Позднякова: в южных районах Москвы возможны дожди с грозами
В Москве и Подмосковье в четверг, 17 июля, дожди идут преимущественно в южных районах. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
На севере столичного региона осадков может не быть, отметила синоптик.
«Где-то сейчас идет и ливневой дождь, то есть погода совершенно разная, и она отличается на территории. На севере Москвы осадков нет, и грозовая деятельность в основном в южной половине столичного региона. Дожди еще будут продолжаться где-то до 18–19 часов», — рассказала Позднякова «Известиям».
После дождя в южных районах столицы стало прохладнее, сейчас температура воздуха составляет около +19...+20 °C.
По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, на выходных в столичном регионе также ожидаются дожди и грозы.
«В субботу и воскресенье придёт новый циклон, поля дождевых облаков которого практически целиком накроют Москву и Московскую область. Солнца будет мало, а дождей много. В субботу снова ждём грозовое положение», — уточнил специалист в беседе с RT.Он добавил, что в выходные в Москве и области ожидается до +22...+25 °C.