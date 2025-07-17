Москвичам назвали районы с самой высокой грозовой активностью

17 июля 2025, 16:35

Синоптик Позднякова: в южных районах Москвы возможны дожди с грозами

Фото: iStock/Julia_Sudnitskaya

В Москве и Подмосковье в четверг, 17 июля, дожди идут преимущественно в южных районах. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





На севере столичного региона осадков может не быть, отметила синоптик.





«Где-то сейчас идет и ливневой дождь, то есть погода совершенно разная, и она отличается на территории. На севере Москвы осадков нет, и грозовая деятельность в основном в южной половине столичного региона. Дожди еще будут продолжаться где-то до 18–19 часов», — рассказала Позднякова «Известиям».

«В субботу и воскресенье придёт новый циклон, поля дождевых облаков которого практически целиком накроют Москву и Московскую область. Солнца будет мало, а дождей много. В субботу снова ждём грозовое положение», — уточнил специалист в беседе с RT.