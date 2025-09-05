05 сентября 2025, 17:30

Синоптик Шувалов: в Москве до середины сентября будет теплая и сухая погода

Фото: Istock/Smileus

После холодного и дождливого августа москвичи в предвкушении того, какая погода ждет их дальше. Будет ли бабье лето или стоит доставать теплые вещи?





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что погода Москве решила преподнести щедрый подарок.





«То есть после прохладного и достаточно дождливого августа, похоже, что сентябрь до двадцатых чисел будет радовать теплой и сухой погодой. Дневная температура будет от +20 до +23 градусов. Это можно считать продолжением лета. Мы идем по графику конца августа», — сказал он.

«Оказалось, что антициклон, благодаря которому установилась такая погода, будет живуч до двадцатых чисел. Так что две недели нам придется говорить про хорошую и умеренно теплую погоду. Если человек считает, что это бабье лето, пусть это будет бабье лето. Честно говоря, просто период хороший», — заявил синоптик.