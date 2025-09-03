Синоптик рассказала, будет ли в Москве бабье лето

03 сентября 2025, 13:35

Синоптик Позднякова: в Москву придет волна теплой погоды на следующей неделе

Фото: iStock/puflic_senior

Осень встречает москвичей прохладой и хмуростью. Но горожане еще не думают убирать летние вещи в надежде прожить бабье лето.





Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что температура в Москве пойдет на повышение.





«Если вчерашний день был пасмурным и прохладным, то сегодня у нас появляется солнце в просветах между облаками, температура повышается, а в конце рабочей недели погоду будет определять антициклон, поэтому при переменной облачности осадков не ожидается», — сказала она.

«Дневная температура в четверг от +19 до +21, в пятницу +20, +22 градуса. Температура воздуха будет выше климатической нормы на пару градусов. На выходных будет слабый ветер, минимальная температура в субботу и воскресенье +21, +23 градуса. Это вполне подходит для прогулок и занятий спортом на воздухе», — объяснила синоптик.

«Это будет не классическое бабье лето, но волна теплой погода нас ожидает на следующей неделе», — сообщила Позднякова.