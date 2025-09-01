Синоптики пообещали москвичам затяжное бабье лето с температурой до +25°С

01 сентября 2025, 23:49

Фото: iStock/SUNG YOON JO

Синоптики прогнозируют москвичам затяжное бабье лето в первой половине сентября с температурами до +25°С, а метеорологическая осень наступит только во второй половине месяца, что сделает лето на две недели длиннее календарного.