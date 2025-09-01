Синоптики пообещали москвичам затяжное бабье лето с температурой до +25°С
Синоптики прогнозируют москвичам затяжное бабье лето в первой половине сентября с температурами до +25°С, а метеорологическая осень наступит только во второй половине месяца, что сделает лето на две недели длиннее календарного.
По данным главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, всю первую неделю сентября в столичном регионе ожидается теплая погода около +20°С, а к субботе, 6 сентября, температура поднимется до +25°С. При этом с 2 по 6 сентября осадков не ожидается, но возможны порывы северо-западного ветра до 15 м/с.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец подтвердил, что метеорологическое лето будет на две недели длиннее календарного, а среднемесячная температура сентября в средней полосе России на 1–2°С превысит климатическую норму. Он отметил, что первая половина месяца будет особенно комфортной. Столбики термометров в Москве будут постоянно стремиться к 20-градусной высоте, что на 5°С выше нормы, а количество осадков составит лишь 1/5 от месячной нормы.
Третья и четвертая недели сентября станут более осенними: участится количество дождей, а температурный фон приблизится к норме — +7,1°С ночью и +15,4°С днем. Метеорологическая осень, которая обычно наступает в регионе 2 сентября, в этом году придет только во второй половине месяца.
