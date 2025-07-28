Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в конце июля

28 июля 2025, 16:20

Синоптик Шувалов: до конца июля в Москве будет жарко

Фото: iStock/kieferpix

В Москве и области по-прежнему держатся высокие температуры. Какая погода ждет горожан дальше?





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что в Москве ожидаются кратковременные дожди с грозами, однако это не приведет к сильному снижению температуры.





«По градусам также будет в пределах +25, +26. То есть смены воздушных масс не произойдет, будет подъем более влажных воздушных масс юго-запада и запада. Ближайшие 3−4 дня и практически весь конец июля мы можем наслаждаться жаркой погодой», — сказал эксперт.

«Резкие перемены погоды приводят к возникновению гроз и роста кучи дождевой грозовой облачности. Летом погоду предсказывать всегда сложнее, чем зимой», — сообщил Шувалов.