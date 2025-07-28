Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в конце июля
Синоптик Шувалов: до конца июля в Москве будет жарко
В Москве и области по-прежнему держатся высокие температуры. Какая погода ждет горожан дальше?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что в Москве ожидаются кратковременные дожди с грозами, однако это не приведет к сильному снижению температуры.
«По градусам также будет в пределах +25, +26. То есть смены воздушных масс не произойдет, будет подъем более влажных воздушных масс юго-запада и запада. Ближайшие 3−4 дня и практически весь конец июля мы можем наслаждаться жаркой погодой», — сказал эксперт.
По его словам, температура в Москве на 3−4 градуса выше климатической нормы.
«Резкие перемены погоды приводят к возникновению гроз и роста кучи дождевой грозовой облачности. Летом погоду предсказывать всегда сложнее, чем зимой», — сообщил Шувалов.