Ученый Родин: этой осенью в России может начаться новая природная аномалия

27 июля 2025, 23:58

Фото: iStock/aapsky

Осенью этого года в России может начаться новая природная аномалия из-за происходящих климатических изменений в мире. Об этом заявил исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.





По словам эксперта, данный факт связан с климатическими изменениями, которые больше всего проявляются в Арктике. Там началось выраженное потепление, что привело к трансформациям природных процессов. Все сказанное напрямую может повлиять на погодные условия на большей части территории России.





«Таких явлений будет больше, они будут учащаться. Во всяком случае в ближайшие несколько десятилетий», — сказал Родин в эфире телеканала «Россия 1».