Дачникам рассказали о необходимости летней обрезки смородины

25 июля 2025, 18:05

Летнюю обрезку смородины необходимо делать после сбора ягод

Фото: iStock/Natalia Dorojkina

Обрезка смородины в летний период является важным этапом в уходе за этим растением, который обеспечит отличный урожай на следующий год. Об этом пишет Pravda.Ru.





Специалисты советуют обрезать смородину сразу после сбора ягод. Это время становится благоприятным для восстановления кустов и формирования новых плодов. Делать это не стоит в дождливую или жаркую погоду, чтобы избежать появления раневой инфекции.





«Правильная летняя обрезка смородины улучшает состояние растений и способствует повышению их продуктивности. Основная цель обрезки — санитарная, то есть удаление больных и поврежденных ветвей, а также формирующая — создание оптимальной формы куста для плодоношения и освещения», — говорится в материале.

«Поврежденные плодожоркой плоды часто осыпаются задолго до созревания. Они теряют товарный вид, а входные отверстия, проделанные гусеницами, становятся воротами для инфекций, особенно плодовой гнили», — пишет автор.