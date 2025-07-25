Дачникам рассказали о необходимости летней обрезки смородины
Летнюю обрезку смородины необходимо делать после сбора ягод
Обрезка смородины в летний период является важным этапом в уходе за этим растением, который обеспечит отличный урожай на следующий год. Об этом пишет Pravda.Ru.
Специалисты советуют обрезать смородину сразу после сбора ягод. Это время становится благоприятным для восстановления кустов и формирования новых плодов. Делать это не стоит в дождливую или жаркую погоду, чтобы избежать появления раневой инфекции.
«Правильная летняя обрезка смородины улучшает состояние растений и способствует повышению их продуктивности. Основная цель обрезки — санитарная, то есть удаление больных и поврежденных ветвей, а также формирующая — создание оптимальной формы куста для плодоношения и освещения», — говорится в материале.
Отмечается, что обрезать надо все поврежденные ветви, а также те, которые лежат на земле. Для этого стоит использовать острые и чистые инструменты. После обрезки куст необходимо удобрить органическими или минеральными удобрениями с фосфором и калием в составе.
Тем временем Общественная Служба Новостей предупреждает об опасности яблонной плодожорки, которая способна за несколько недель уничтожить до половины урожая яблок.
«Поврежденные плодожоркой плоды часто осыпаются задолго до созревания. Они теряют товарный вид, а входные отверстия, проделанные гусеницами, становятся воротами для инфекций, особенно плодовой гнили», — пишет автор.
Чтобы избавиться от плодожорки, поздней осенью необходимо провести очистку штамбов и скелетных ветвей с помощью специальных скребков или тупых ножей. Весь соскобленный материал, а также опавшие листья нужно собрать и сжечь. Такие действия помогут уничтожить значительную часть популяции вредителя, который устроился на зимовку.
Также следует перекопать землю под кроной на глубину порядка 15-20 см, чтобы избавиться от зимующих коконов гусениц, находящихся в верхнем слое почвы.
Кроме того, стоит регулярно собирать упавшие на землю плоды и сжигать их. Весной стоит установить на деревья ловчие пояса, а в период массового выхода гусениц из яиц необходимо обработать яблони безопасными препаратами на основе бактерии Bacillus thuringiensis. Химические инсектициды можно использовать только в случае высокой численности вредителя.