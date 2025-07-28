Синоптик Позднякова рассказала о скором возвращении дождей в Москву

28 июля 2025, 14:50

Синоптик Позднякова: в субботу в Москву вернутся дожди, а жара уйдёт на спад

Фото: медиасток.рф

Жаркая погода без осадков в Московском регионе будет сохраняться до конца рабочей недели, после чего ожидается понижение температуры и дожди. В основном это коснётся Подмосковья, а в прогретой за длительный период Москве столбики термометров не опустятся ниже 25 градусов.





Таким прогнозом с Общественной Службой Новостей поделилась главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова.



Она отметила, что до конца июля погоду в регионе будет определять область повышенного атмосферного давления. В ночное время погода останется малооблачной, а в дневные часы ожидается переменная облачность.





«Ночи будут довольно тёплыми. 31 числа будет самая, наверное, тёплая ночь на этой неделе – температура в ночные часы местами будет +18…+19 градусов. Дневная температура во вторник и в среду – +28…+30 градусов. В четверг – +29…+31 градус. То есть категория жаркой погоды будет сохраняться и для Москвы, и для Московской области», – отметила Позднякова.

«Первого августа скажется влияние западного циклона. Не исключено, что уже в пятницу местами пройдут кратковременные дожди, но существенно на температурном режиме это не скажется – максимальная температура воздуха останется в пределах +26…+31 °C. А вот уже второго числа, в субботу, у нас ожидаются более интенсивные дожди и понижение температуры», – добавила Позднякова.