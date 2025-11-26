Синоптик рассказал, какая погода ждет Москву и область в начале декабря

26 ноября 2025, 15:09

Синоптик Цыганков: в начале декабря в Москве и Подмосковье будет тепло

Фото: iStock/VvoeVale

Ноябрь подходит к концу, однако снежный покров пока не ложится. Стоит ли ожидать заморозков в первые дни декабря?





Начальник отдела гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что погода до конца недели не будет сильно меняться.





«У погоды особых изменений не будет. Ноябрь был теплым, и до 5-7 декабря температура останется такой же. Мы шли вдоль холодного фронта, поэтому ночью и утром был мокрый снег. Сейчас мы в плюс попали. Сегодня плюсовая дневная температура ожидается, в следующие дни тоже — термометр дойдет до +4», — сказал он.

«В субботу может быть немного прохладнее, облачнее, давление в Москве вырастет. Ожидаются осадки на выходных, но сильных заморозков пока не предвидится», — резюмировал синоптик.