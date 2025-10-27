Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в ноябре
Синоптик Цыганков: ноябрь по температуре будет выше нормы
Конец октября обещает быть дождливым и пасмурным. Порадует ли солнце москвичей и жителей области в ноябре?
Начальник ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что Московский регион в этом году погода радует.
«Сентябрь нас порадовал абсолютно летней погодой. Октябрь идет тоже в пределах нормы. Даже последние дни было почти на 5 градусов выше. Осадками мы набрали 82%», — сказал он.
По словам синоптика, в ноябре температура воздуха тоже будет выше нормы, и ожидания вполне соответствуют климату Москвы и области. Ранее было известно, что солнце в Москве и области выглянет только в ноябре, но первая пятидневка ноября ожидается светлой.