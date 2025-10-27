Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в ноябре

27 октября 2025, 15:54

Синоптик Цыганков: ноябрь по температуре будет выше нормы

Фото: iStock/Andrey Nikitin

Конец октября обещает быть дождливым и пасмурным. Порадует ли солнце москвичей и жителей области в ноябре?





Начальник ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что Московский регион в этом году погода радует.





«Сентябрь нас порадовал абсолютно летней погодой. Октябрь идет тоже в пределах нормы. Даже последние дни было почти на 5 градусов выше. Осадками мы набрали 82%», — сказал он.

