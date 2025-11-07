Синоптик рассказал, какая погода ждет Москву и область на выходных

07 ноября 2025, 13:02

Синоптик Шувалов: в Москве и области на выходных будет тепло

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Первая неделя ноября подходит к концу. Какие сюрпризы приготовила погода для Москвы и области к выходным?





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что наступающие выходные будут приятными по погоде.





«Солнце будет просвечивать через плотную облачность, но его будет немного. Дожди могут быть очень локальными, разрозненными и непродолжительными. А температура по-прежнему будет близка к рекордным значениям и напомнит начало октября. То есть в субботу днем ожидается +8, +10 градусов тепла, а в воскресенье +6, +8», — сказал он.

«Но пора уже готовиться к тому, что похолодает. Предзимье все дальше отодвигается, но на следующей неделе будет понижение температуры. Во вторник, скорее всего, столбики термометра преодолеют отметку в 0 градусов, но вряд ли это температурное понижение будет продолжительным. Снега пока ждать не стоит», — объяснил синоптик.