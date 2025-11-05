В Подмосковье минувшей ночью зафиксировали заморозки
Синоптик Тишковец: в Подмосковье прошли заморозки
В столичном регионе зафиксировали заморозки. Об этом проинформировало РИА Новости.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что минувшей ночью, вследствие антициклонального влияния и радиационного охлаждения, в Подмосковье наблюдались отрицательные температуры воздуха.
«Ново-Иерусалим минус 0,3, Подмосковная минус 0,3, Михайловское минус 0,6», — добавил он.
Заморозки в Подмосковье служат напоминанием о скором наступлении зимы. Жителям региона рекомендуется заранее подготовиться к холодному сезону: утеплить жилье, проверив окна и двери на наличие щелей, провести техническое обслуживание отопительного оборудования, а также позаботиться о теплой одежде и обуви, включая головные уборы и варежки. Эти простые меры помогут сделать зиму комфортной и безопасной.