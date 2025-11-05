Синоптик рассказал, каким будет ноябрь в Москве и Подмосковье

05 ноября 2025, 14:36

Синоптик Варакин: первая половина ноября в Москве и области будет теплой

Фото: iStock/ABGlavin

Наступил заключительный этап осени. Каким будет ноябрь, и чего москвичам и жителями области ждать от погоды?





Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что ноябрь по среднесуточной температуре больше напоминает первую декаду октября.





«До 7 ноября у нас температура будет +8, +10 градусов. Это выше климатической нормы. Ожидаются небольшие осадки, но без заморозков. С 11 на 12 ноября по области возможны ночные часы с температурой 0 градусов», — сказал он.

«Характер погоды примерно одинаковый и с небольшим дефицитом осадков, чем положено по климату. Во второй половине ноября уже будут заморозки, первые предвестники зимы – снежинки и даже снежный покров. Но об этом пока трудно говорить. Первая половина месяца будет аномально теплой», — отметил синоптик.