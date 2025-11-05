Синоптик рассказал, каким будет ноябрь в Москве и Подмосковье
Наступил заключительный этап осени. Каким будет ноябрь, и чего москвичам и жителями области ждать от погоды?
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что ноябрь по среднесуточной температуре больше напоминает первую декаду октября.
«До 7 ноября у нас температура будет +8, +10 градусов. Это выше климатической нормы. Ожидаются небольшие осадки, но без заморозков. С 11 на 12 ноября по области возможны ночные часы с температурой 0 градусов», — сказал он.
По словам эксперта, до 15 ноября днем сохранятся слабоположительные температуры, и прихода предзимья пока не ожидается.
«Характер погоды примерно одинаковый и с небольшим дефицитом осадков, чем положено по климату. Во второй половине ноября уже будут заморозки, первые предвестники зимы – снежинки и даже снежный покров. Но об этом пока трудно говорить. Первая половина месяца будет аномально теплой», — отметил синоптик.