Стало известно, когда в центральной части России сформируется устойчивый снежный покров

05 ноября 2025, 15:17

Синоптик Шувалов: в центральной части России снег появится не раньше декабря

Фото: iStock/VvoeVale

Устойчивый снежный покров в центральной части России сформируется только в декабре. Об этом рассказал синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





По его прогнозу, в начале следующей недели, 10 и 11 ноября, температура опустится до 5 °С, а 14 и 15 ноября уже будет от 0 до -5 °С.





«Снег выпадет в период с 14 по 17 ноября, но он будет в очень небольшом количестве. После этого наступит следующая волна потепления, и этот снег смоет», — отметил Шувалов в разговоре с «Известиями».

«Тёплая погода в Москве будет держаться до субботы. В воскресенье и понедельник она начнёт меняться. Здесь уже и пройдут дожди, и к вечеру понедельника не исключено понижение температуры до отрицательных значений», — добавил Шувалов.