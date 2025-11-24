В Москве в конце текущей недели ожидаются заморозки

24 ноября 2025, 18:58

Синоптик Позднякова: В Москве температура на неделе превысит норму на на 4–5 °С

Фото: iStock/Natalia POGODINA

В субботу в столичном регионе ожидаются ночные заморозки, однако температура всё равно будет превышать климатическую норму на 4–5 °С. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По её прогнозу, во вторник, 25 ноября, днём существенных осадков не ожидается, а столбики термометров покажут порядка 0…+3 °С, а ночью — до -2…-4 °С. В среду днём ожидается до +2…+4 °С.





«В четверг погоду будет определять антициклон над Польшей, который принесет с южными потоками довольно теплый воздух. Ночная температура составит 0…+5 °С, дневная — +2…+7 °С. Ожидается дождь от небольшого до умеренного», — уточнила Позднякова в беседе с «Известиями».

«Дневная температура в это время будет составлять порядка 0…+3 °С. Существенных осадков в первую пятидневку декабря не ожидается. Преимущественно обойдётся без осадков», — отметил Шувалов.