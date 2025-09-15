Синоптик рассказал, какая погода ждет Москву и Подмосковье на текущей неделе
Синоптик Шувалов: до среды в Москве и Подмосковье будет тепло и сухо
Сентябрь достиг своей середины, однако погода в Москве и Подмосковье пока не собирается меняться и радует жителей теплом и солнцем.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что зимние вещи доставать пока рано.
«На четверг, пятницу и субботу можно приготовить зонтик и обувь потеплее, а в остальные дни будет теплее, чем положено по климату в сентябрьские дни», — сказал он.
По словам синоптика, до среды погода ожидается без осадков, а температура может подняться до +22 градусов.
«В четверг придут с запада первые дождики, которые продолжатся в пятницу и в субботу. Однако температура понизится не сильно — до +17 градусов. Есть надежда, что в воскресенье вернется 20 градусов тепла», — объяснил Шувалов.
Он добавил, что после недолгих заморозков в Москву придет вторая волна бабьего лета — примерно во второй половине сентября.
«До среды наслаждаемся солнышком, заряжаемся энергией и теплом», — заключил эксперт.