В Кемеровской области выпал первый снег

15 сентября 2025, 10:36

Фото: iStock/Rvo2

В Шерегеше Кемеровской области выпал снег, который плотно покрыл горнолыжный курорт. Об этом сообщает «Сiбдепо».





Издание опубликовало кадры первого снежного «одеяла», образовавшегося в Шерегеше.



Ранее синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра предупреждали, что 15 сентября ночью в регионе ожидается +2…+7 °С, а местами — заморозки до -2 °С. Однако они пообещали, что днём воздух прогреется до +14…+19 °С.



Тем временем в столичном регионе 15 сентября будет без осадков и до +23 °С. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.





«Небольшая облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 21 до 23 градусов тепла, по области от +18 до +23 °С. Ветер юго-восточный, южный, 3-8 м/c», — говорится в сообщении.