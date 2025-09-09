Стало известно, когда в Москве сформируется снежный покров

09 сентября 2025, 13:31

Синоптик Тишковец: В Москве снежный покров начнет формироваться к концу ноября

Фото: iStock/VvoeVale

В ноябре в столичном регионе ожидается температура выше климатической нормы, однако в конце последнего осеннего месяца уже начнёт формироваться снежный покров. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.





Синоптик уточнил, что в ноябре ожидается стандартное количество осадков, а вот температура превысит норму на три градуса.





«Метеорологическая осень продержится как минимум до середины ноября, после чего среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется ниже нуля, осадки станут выпадать преимущественно в твердой фазе», — рассказал Тишковец «Москве 24».

«На этой неделе по-прежнему будет хороший суточный ход. Ночью и под утро температура воздуха около +10 °С, а днём — +18…+21 °С. И такая погода будет сохраняться вплоть до воскресенья. Да, +24 °С, скорее всего, уже не будет», — уточнил он.