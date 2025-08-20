Вильфанд предрек москвичам похолодание до сентябрьской нормы

20 августа 2025, 03:08

Роман Вильфанд сообщил о похолодании в Москве до 14-19 градусов на выходных

Фото: iStock/Germanovich

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что к выходным в Москве похолодает до 14-19 градусов, что соответствует климатической норме второй недели сентября.





Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о предстоящем похолодании в Москве на текущей неделе. По его словам, летняя погода еще может вернуться в столицу, но не на этой неделе — к ближайшим выходным температура опустится до значений, характерных для второй недели сентября, и составит 14–19 градусов.



«Будут еще периоды теплой погоды, но на этой неделе ждать летней погоды не приходится. Конечно же, впереди еще и конец августа, и сентябрь, и погода может быть существенно другая», — сказал Вильфанд.