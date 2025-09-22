Москвтчам рассказали, стоит ли ждать снега до конца сентября
Синоптик Цыганков исключил выпадение первого снега в Москве до конца сентября
Снега в Москве и Подмосковье до конца сентября не будет. Об этом рассказал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
Синоптик отметил, что уже с 23 сентября в столичном регионе начнёт холодать. Днём воздух прогреется до +16 °С, однако уже вечером температура опустится до +10 °С.
«С 24-го числа мы будем находиться в этой холодной воздушной массе, поэтому будет пасмурная погода с небольшими прояснениями. Ветер будет северный, и температуры ночные — +2, +4, по области до нуля, и днем — +10, +12, местами до +8 по области», — уточнил Цыганков в беседе с «Известиями».
Специалист добавил, что снега в конце сентября не ожидается, однако на севере Подмосковья всё же может выпасть «пара снежинок». Тем не менее он не исключил, что тепло вернётся в Москву после 10 октября.
В свою очередь синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал «Москве 24», что вопрос о первом снеге остается открытым, поскольку над европейской территорией России столкнутся холодная арктическая масса с севера и теплая влажная — с юга.
«Точное место их встречи неизвестно, поэтому однозначно утверждать, что снег выпадет в Московской области на этой неделе, нельзя. Скорее всего, он до нас не доберется», — предположил Ильин.
Он добавил, что бабье лето прошло, но в начале октября ожидается до 12–15 °С тепла.