Москвтчам рассказали, стоит ли ждать снега до конца сентября

22 сентября 2025, 16:56

Синоптик Цыганков исключил выпадение первого снега в Москве до конца сентября

Фото: iStock/Evgeniya Pavlova

Снега в Москве и Подмосковье до конца сентября не будет. Об этом рассказал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.





Синоптик отметил, что уже с 23 сентября в столичном регионе начнёт холодать. Днём воздух прогреется до +16 °С, однако уже вечером температура опустится до +10 °С.





«С 24-го числа мы будем находиться в этой холодной воздушной массе, поэтому будет пасмурная погода с небольшими прояснениями. Ветер будет северный, и температуры ночные — +2, +4, по области до нуля, и днем — +10, +12, местами до +8 по области», — уточнил Цыганков в беседе с «Известиями».

«Точное место их встречи неизвестно, поэтому однозначно утверждать, что снег выпадет в Московской области на этой неделе, нельзя. Скорее всего, он до нас не доберется», — предположил Ильин.