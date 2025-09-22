Москвичам заявили, что больше солнечных дней в сентябре не будет

22 сентября 2025, 19:44

Синоптик Шувалов: 22 сентября был последний солнечный день в Москве

Фото: iStock/Irina Gutyryak

В столичном регионе понедельник, 22 сентября, стал последним солнечным днём в этом месяце. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





По его словам, уже во вторник ожидаются кратковременные дожди и похолодание.





«Сегодня последний солнечный день в этом сентябре. Завтра начнется похолодание до +14-16 °С. Где-то ближе к середине дня небольшой кратковременный дождь. После этого в среду воздух прогреется до +10-12 °С, и дальше ночные температуры опустятся, может быть, даже до заморозков дело дойдет», — рассказал Шувалов в разговоре с «Газетой.Ru».

«Количество осадков зимой в России вырастет не сильно, но тенденция на их увеличение все же присутствует. Пока рано говорить о том, сколько снега выпадет в этом году», — отметил эксперт.