Москвичам заявили, что больше солнечных дней в сентябре не будет
Синоптик Шувалов: 22 сентября был последний солнечный день в Москве
В столичном регионе понедельник, 22 сентября, стал последним солнечным днём в этом месяце. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, уже во вторник ожидаются кратковременные дожди и похолодание.
«Сегодня последний солнечный день в этом сентябре. Завтра начнется похолодание до +14-16 °С. Где-то ближе к середине дня небольшой кратковременный дождь. После этого в среду воздух прогреется до +10-12 °С, и дальше ночные температуры опустятся, может быть, даже до заморозков дело дойдет», — рассказал Шувалов в разговоре с «Газетой.Ru».
Он уточнил, что прохладная погода сохранится в столичном регионе до конца сентября, при этом теплее 20 °С больше не будет.
Тем временем директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов рассказал «Москве 24», что в России постепенно будет расти количество осадков в зимний период.
«Количество осадков зимой в России вырастет не сильно, но тенденция на их увеличение все же присутствует. Пока рано говорить о том, сколько снега выпадет в этом году», — отметил эксперт.
Он также добавил, что зима за последние 40 лет потеплела на 3–3,5 градуса, и предположил, что в последующие годы эта тенденция продолжится.