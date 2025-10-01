Синоптик рассказал, какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья вначале октября

01 октября 2025, 13:15

Синоптик Цыганков: вначале октября жителей Москвы и области ждет сухая погода

Фото: iStock/Dzurag

Пришел октябрь, а вместе с ним на Москву и Подмосковье обрушились заморозки. Во многих домах уже включили отопление.





Начальник ситуационного отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что погода в Москве и Подмосковье будет солнечная, относительно сухая, но прохладная.





«У нас поток после теплого сентября поменялся — практически вся европейская территория на 3−4 градуса ниже нормы. Присутствует высокое давление. За счет этого большие перепады: ночью — до -4, а днем +10, +12 градусов», — сказал он.

«В субботу преимущественно без осадков, в воскресенье облачно и местами дождь. Температуры останутся примерно те же +11, +13 градусов», — поделился синоптик.

