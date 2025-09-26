Синоптик рассказал о погоде на выходных в Москве и Подмосковье

26 сентября 2025, 16:24

Синоптик Шувалов: в ночь на воскресенье в Москве будут слабые дожди

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Сентябрь подходит к концу. Москвичи и жители Подмосковья уже достали теплые вещи из-за пришедших заморозков, однако солнце все еще светит и греет. Какая погода ждет жителей региона дальше?





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что ближайшие ночи в Москве и Подмосковье обойдутся без заморозков.





«Будет облачность, и в ночь на воскресенье – слабые дожди. Дневная температура останется на том же уровне, может быть, чуть-чуть ниже, чем сегодня. Завтра и послезавтра около 10 градусов, ночная температура будет порядка 1−4 градусов по области и 4−6 в Москве», — сказал он.