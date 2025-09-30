Москвичам рассказали о погоде в начале октября

30 сентября 2025, 14:45

Синоптик Ильин: в начале октября в Москве сохранится сухая прохладная погода

Фото: iStock/Noppasin Wongchum

В начале октября в столичном регионе сохранится сухая прохладная погода. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





Предстоящей ночью, по прогнозу синоптика, в Москве и Подмосковье ожидаются заморозки до -2 °С.





«Температура воздуха в дневные часы завтра поднимется до +12...+14 °С. Да и в течение всей недели можно уложить прогноз в градацию +9...+14 °С. Но в субботу температура в Москве может подрасти до +14...+16 °С», — рассказал Ильин в беседе с RT.

