Россиян предупредили о головной боли и нарушении сна из-за магнитной бури

Врач Филёва: из-за магнитной бури могут возникать нарушение сна и головные боли
Многие россияне на фоне текущей геомагнитной обстановки жалуются на головные боли, тяжесть в груди, нарушение сна и общее снижение энергии. Об этом предупредила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.
Она отметила, что больше всего из-за магнитных бурь страдают люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем.
«В такие дни важно прислушиваться к своему состоянию и избегать избыточных нагрузок. Рекомендуется соблюдать щадящий режим дня, не пренебрегать отдыхом и по возможности отложить решение сложных задач, требующих интенсивной работы. Стоит отказаться от серьёзных физических активностей», — отметила Филёва в беседе с RT.
Врач добавила, что в такие дни важно соблюдать питьевой режим, гулять на свежем воздухе и больше отдыхать.
Тем временем климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок рассказал «Москве 24», что жителям столицы стоит ожидать учащения периодов повышенного атмосферного давления.
«Это напрямую зависит от барических образований, так как антициклон, который сейчас стоит над Москвой, приносит рекордно высокое атмосферное давление», — пояснил эксперт.
Он уточнил, что в атмосфере Земли из-за глобального изменения климата происходит замедление среднегодовой скорости ветра. Это приводит к возникновению блокирующих антициклонов, в которых движение воздушных масс происходит менее интенсивно по сравнению с циклонами.
Зимой это отражается в отсутствии снега, а в остальные времена года — теплой погодой и высоким атмосферным давлением.