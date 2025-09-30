Россиян предупредили о головной боли и нарушении сна из-за магнитной бури

30 сентября 2025, 15:20

Врач Филёва: из-за магнитной бури могут возникать нарушение сна и головные боли

Фото: iStock/fizkes

Многие россияне на фоне текущей геомагнитной обстановки жалуются на головные боли, тяжесть в груди, нарушение сна и общее снижение энергии. Об этом предупредила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.





Она отметила, что больше всего из-за магнитных бурь страдают люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем.





«В такие дни важно прислушиваться к своему состоянию и избегать избыточных нагрузок. Рекомендуется соблюдать щадящий режим дня, не пренебрегать отдыхом и по возможности отложить решение сложных задач, требующих интенсивной работы. Стоит отказаться от серьёзных физических активностей», — отметила Филёва в беседе с RT.

«Это напрямую зависит от барических образований, так как антициклон, который сейчас стоит над Москвой, приносит рекордно высокое атмосферное давление», — пояснил эксперт.