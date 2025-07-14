Синоптик рассказал, какие температуры ждут Москву и область в ближайшие дни

14 июля 2025, 15:34

Синоптик Шувалов: температура в Москве и области будет +25, +27 градусов

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Прошлая неделя задала жару и температурные рекорды. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, какая погода ждет Москву и область в ближайшие дни.







«Прогноз — это всегда вероятностная оценка будущего положения атмосферы. Поэтому, как говорится, быть уверенным точно нельзя никогда. Первая половина недели, вероятно, будет с кратковременными локальными дождями и даже градом. Температура до четверга будет составлять +25, +27 градусов включительно», — рассказал он.

«Температура практически соответствует показателям», — заключил Шувалов.