Синоптик рассказал, какие температуры ждут Москву и область в ближайшие дни
Синоптик Шувалов: температура в Москве и области будет +25, +27 градусов
Прошлая неделя задала жару и температурные рекорды. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, какая погода ждет Москву и область в ближайшие дни.
«Прогноз — это всегда вероятностная оценка будущего положения атмосферы. Поэтому, как говорится, быть уверенным точно нельзя никогда. Первая половина недели, вероятно, будет с кратковременными локальными дождями и даже градом. Температура до четверга будет составлять +25, +27 градусов включительно», — рассказал он.
По его словам, по второй половине недели вырастет давление и температура остановится на показателях +25, +27 градусов.
«Температура практически соответствует показателям», — заключил Шувалов.