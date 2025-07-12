Синоптики предрекли полное исчезновение тополиного пуха в Московском регионе
Тополиный пух может полностью исчезнуть в Московском регионе в ближайшие дни. Об этом климатологи рассказали в беседе с Telegram-каналом SHOT.
Специалисты подчеркнули, что с каждым годом тополиного пуха в Москве и Подмосковье становится всё меньше. Это связано с климатическими изменениями и заменой женских тополей на мужские, которые не производят пух.
Холодная погода в начале лета также внесла свои коррективы. Из-за низкой температуры в июне в большинстве регионов России тополиные почки не успели сформироваться и деревья не вошли в фазу активного цветения. А продолжительные и сильные дожди сбили пух ещё до того, как он распространился.
Также климатологи рассказали, что массовая посадка тополей производилась в середине прошлого века. В городских условиях деревья живут 50-80 лет, поэтому сейчас они уже старые и не цветут.
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