Синоптики спрогнозировали пасмурную и дождливую погоду на выходных в Москве
«Яндекс Погода»: 12 и 13 июля в Москве ожидается жаркая пасмурная погода
12 и 13 июля в столичном регионе ожидается преимущественно пасмурная погода с дождями. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков «Яндекс Погоды».
В подмосковных городах температура воздуха в течение субботы, 12 июля, составит около +30 градусов.
«В Москве будет пасмурно, в течение дня ожидается гроза. Порывы умеренного восточного ветра будут доходить до 4 м/с. Утром температура составит +28 градусов, днем сохранится на уровне +30…+33 градусов, а к ночи опустится до +25 градусов», — говорится в статье.
13 июля в Москве будет пасмурно и дождливо. При этом днем температура поднимется до +30 градусов, а ночью будет +22…+23 градуса.
Тем временем в условиях аномальной жары обитателей Московского зоопарка кормят их мороженым. Об этом сообщили RT в пресс-службе учреждения.
«Мы заранее подготовили все необходимые условия и приняли дополнительные меры для комфортного содержания животных. В целом самочувствие обитателей зоопарка стабильное — специалисты ежедневно контролируют состояние каждого животного», — рассказали в зоопарке.
Там отметили, что в такую погоду чувствуют себя комфортно. А вот капибары, альпаки, слоны, сурикаты — они с удовольствием проводят время в открытых вольерах. А вот овцебыки и снежные барсы самые жаркие часы проводят во внутренних вольерах, где установлены системы климат-контроля и кондиционирования.
При этом в уличных вольерах для охлаждения установлены системы орошения и бассейны. А у белых медведей есть снеговая пушка, которая обеспечивает им сугробы.
Кроме того, для животных готовят замороженные угощения. Панду Диндин балуют яблоками и морковью, медведей — ледяным лакомством из рыбы и ягод, а копытных — из овощей, фруктов и трав.