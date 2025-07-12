Синоптики спрогнозировали пасмурную и дождливую погоду на выходных в Москве

12 июля 2025, 14:22

«Яндекс Погода»: 12 и 13 июля в Москве ожидается жаркая пасмурная погода

Фото: iStock/Yury Karamanenko

12 и 13 июля в столичном регионе ожидается преимущественно пасмурная погода с дождями. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков «Яндекс Погоды».





В подмосковных городах температура воздуха в течение субботы, 12 июля, составит около +30 градусов.





«В Москве будет пасмурно, в течение дня ожидается гроза. Порывы умеренного восточного ветра будут доходить до 4 м/с. Утром температура составит +28 градусов, днем сохранится на уровне +30…+33 градусов, а к ночи опустится до +25 градусов», — говорится в статье.

«Мы заранее подготовили все необходимые условия и приняли дополнительные меры для комфортного содержания животных. В целом самочувствие обитателей зоопарка стабильное — специалисты ежедневно контролируют состояние каждого животного», — рассказали в зоопарке.