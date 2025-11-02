Достижения.рф

Необычная осенняя погода ожидает москвичей

Вильфанд: в Москве ожидается октябрьская погода
Фото: istockphoto / Smileus

Температурный режим в столице в первую декаду ноября будет напоминать начало прошлого месяца. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



По его словам, в ближайшие дни температура воздуха начнет постепенно повышаться. Значительное потепление ожидается уже с начала следующей недели. Со вторника столбики термометров будут стабильно показывать около +10°C.

«Такая теплая погода больше характерна по климатическим характеристикам для первой декады октября», — отметил Вильфанд.
Ранее специалист рассказал, в каких регионах России ожидаются нетипичные для ноября погодные условия.
Александр Огарёв

