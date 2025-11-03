Москвичам рассказали о погоде до конца недели

03 ноября 2025, 16:11

Синоптик Ильин: до конца недели в столичном регионе будет тепло

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

До конца текущей недели в Москве и Подмосковье будет тепло. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





По его словам, температура в столичном регионе будет превышать климатическую норму на 3…5 °С.





«До четверга местами ожидаются дожди. Завтра дождь уверенный, в среду может пройти на севере столицы, а с пятницы дождь прекратится. В субботу и воскресенье без осадков. Дневные температуры в Москве — +6...+8 °С», — рассказал Ильин в разговоре с RT.

«Ночью по региону — 0…-5 °С. Днём воздух потеплеет до -1…+4 °С. Из осадков по Кузбассу пойдет небольшой, местами умеренный мокрый снег и дождь», — говорится в материале.