Москвичам рассказали о погоде до конца недели
Синоптик Ильин: до конца недели в столичном регионе будет тепло
До конца текущей недели в Москве и Подмосковье будет тепло. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его словам, температура в столичном регионе будет превышать климатическую норму на 3…5 °С.
«До четверга местами ожидаются дожди. Завтра дождь уверенный, в среду может пройти на севере столицы, а с пятницы дождь прекратится. В субботу и воскресенье без осадков. Дневные температуры в Москве — +6...+8 °С», — рассказал Ильин в разговоре с RT.
Он добавил, что с четверга по воскресенье в Москве столбики термометров днём будут показывать 9...+12 °С выше нуля. В ночное время положительные значения будут сохраняться в районе +4...+7 °С.
Тем временем в Кемерове 4 ноября ожидается мокрый снег с дождём. Об этом со ссылкой на синоптиков ЦГМС пишет «Сiбдепо».
«Ночью по региону — 0…-5 °С. Днём воздух потеплеет до -1…+4 °С. Из осадков по Кузбассу пойдет небольшой, местами умеренный мокрый снег и дождь», — говорится в материале.
Кроме того, в регионе ожидаются туманы и гололедица.