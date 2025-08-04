Синоптик рассказал, какой будет погода в Москве ближайшую неделю

04 августа 2025, 15:33

Синоптик Шувалов: в Москве будут дожди и невысокая температура

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

В Москве и области обещают продолжительные дожди и изменение погоды в худшую сторону. Неужели август не порадует жителей солнцем и летним теплом?





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что дождь закончится во второй половине вторника, то есть 5 августа.





«Температура будет невысокая — около 20 градусов. В среду и четверг до +25 градусов. Но к пятнице очередной залп дождей, но он будет не сильный. Температура ожидается типично августовская от +21 до +23 градусов», — сказал он.

«Нужно следовать предупреждениям МЧС, отказаться от личного транспорта, пересесть на метро», — посоветовал синоптик.