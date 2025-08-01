Синоптик Позднякова сообщила об изменении климата в Москве в сторону субтропиков

01 августа 2025, 17:47

Фото: istockphoto / aapsky

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила Агентству городских новостей «Москва», что москвичам стоит адаптироваться к изменившимся климатическим условиям. Она отметила, что перепады температур и осадки в столице теперь напоминают погодные условия субтропиков.