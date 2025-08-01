Синоптик Позднякова сообщила об изменении климата в Москве в сторону субтропиков
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила Агентству городских новостей «Москва», что москвичам стоит адаптироваться к изменившимся климатическим условиям. Она отметила, что перепады температур и осадки в столице теперь напоминают погодные условия субтропиков.
По словам Поздняковой, изменения погоды в Москве стали устойчивым трендом согласно Климатической доктрине России 2023 года. Она указала на то, что жара выше 30 градусов и сильные ливни становятся обычным явлением. Например, за первые три недели июля 2025 года в некоторых районах города было зафиксировано 219% месячной нормы осадков, а в Зеленограде 21 июля выпала месячная норма дождей всего за один день. Такие резкие изменения температуры и количество осадков характерны для субтропиков.
Кроме того, синоптик добавила, что почва и ландшафт Москвы не приспособлены к быстрому впитыванию больших объемов дождевой воды, что усугубляет ситуацию с подтоплениями. В заключение, она подчеркнула необходимость москвичам привыкать к новой погодной реальности.
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