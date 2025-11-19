Синоптик рассказал, какой будет погода в Москве и области на текущей неделе
Синоптик Цыганков: погода в Москве и области на текущей неделе будет теплой
Ноябрь медленно и верно движется к своему завершению. К каким погодным условиям готовиться москвичам и жителям регионов?
Начальник ситуационного центра, гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что осень в этом году теплая, и ноябрь практически соответствует климатической норме октября.
«Неделя будет теплой. Завтра осадков не ожидается, единственный минус — холод подморозит влагу, и может быть кое-где скользко», — сказал он.
По словам синоптика, на неделе также может периодически идти небольшой снег, но температуры продержатся умеренные.
«К нам подойдет теплый атмосферный фронт — это случится в пятницу и перейдет на субботу. Где-то будет туман, дождь. В следующий понедельник дневная температура тоже достигнет плюсовых показателей. Это погода соответствует первой половине ноября — очень тепло», — резюмировал синоптик.