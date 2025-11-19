Москвичей предупредили о гололедице на дорогах
Синоптик Ильин: в ближайшие дни в Москве сохранится гололедица
До конца недели в столичном регионе будет преимущественно без осадков. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Он уточнил, что в оставшиеся дни днём в Москве столбики термометров покажут около +2 °C, а ночью температура будет опускаться до -2 °C.
«Погода ожидается облачная с прояснениями. В пятницу местами уже могут появиться небольшие осадки. На дорогах сохранится гололедица», — отметил Ильин в разговоре с RT.
В выходные немного потеплеет. Днём в субботу ожидается 0...+5 °C. А в воскресенье — -2...+3 °C. Синоптик также спрогнозировал снег с дождём.
Тем временем в Кемерове в ноябре уже 56 человек пострадали из-за скользких улиц. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Кузбасса.
«Эта цифра не стала неожиданностью и полностью укладывается в ожидаемые рамки, если смотреть на статистику прошлых лет», — отметили в ведомстве.
Отмечается, что при образовании гололёда на улицах число травм среди горожан ежегодно находится примерно на одном уровне.