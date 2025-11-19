Москвичей предупредили о гололедице на дорогах

19 ноября 2025, 14:18

Синоптик Ильин: в ближайшие дни в Москве сохранится гололедица

Фото: iStock/Animaflora

До конца недели в столичном регионе будет преимущественно без осадков. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





Он уточнил, что в оставшиеся дни днём в Москве столбики термометров покажут около +2 °C, а ночью температура будет опускаться до -2 °C.





«Погода ожидается облачная с прояснениями. В пятницу местами уже могут появиться небольшие осадки. На дорогах сохранится гололедица», — отметил Ильин в разговоре с RT.

«Эта цифра не стала неожиданностью и полностью укладывается в ожидаемые рамки, если смотреть на статистику прошлых лет», — отметили в ведомстве.