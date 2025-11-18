Тишковец: половина месячной нормы осадков выпала в столичном регионе за сутки

18 ноября 2025, 07:30

Фото: iStock/Germanovich

За минувшие сутки в столичном регионе выпало рекордное количество осадков. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на метеостанции ВДНХ зафиксировали 12 миллиметров дождя. По его словам, это составляет 23% от месячной нормы.