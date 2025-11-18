Тишковец: половина месячной нормы осадков выпала в столичном регионе за сутки
За минувшие сутки в столичном регионе выпало рекордное количество осадков. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на метеостанции ВДНХ зафиксировали 12 миллиметров дождя. По его словам, это составляет 23% от месячной нормы.
В беседе с РИА Новости он отметил, что Подмосковье также пострадало от сильных ливней. В Красногорске выпало 25 миллиметров осадков, что почти равняется половине всего ноябрьского объема. Много дождя пришло и в других населенных пунктах: Луговая приняла 15 миллиметров, Шаховская – 17 миллиметров, Электросталь – 18 миллиметров, а Толстопальцево – 19 миллиметров.
Синоптики предупреждают о продолжении дождей, что может привести к затоплениям и ухудшению дорожной ситуации. Жителям рекомендуется быть осторожными и учитывать погодные условия.
Читайте также: