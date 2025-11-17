Москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни
Синоптик Позднякова: в Москве ожидается холодная и ветреная погода
В столичном регионе ожидается переменчивая погода на текущей неделе. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По прогнозу синоптика, во вторник, 18 ноября, в столичном регионе будет тепло.
«Минимальная температура в течение всех суток сохранится положительной, от +2…+4 °С, а дневная составит +7…+9 °С. Однако вторник будет довольно ветреным, с порывами до 12–17 м в секунду, что помешает в полной мере ощутить потепление», — рассказала Позднякова «Известиям».
В среду и четверг дневная температура останется положительной, порядка +1…+3 °С. В выходные прогнозируется 0…–3 °С.
А вот в начале следующей недели Москву может накрыть мощный снежный циклон, предупредил в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Это будет южный циклон с большими запасами осадков. На уже подмёрзшую к тому времени почву выпадет 10—15 см снега. Местами по области при порывах ветра до 11—16 м/с закружит метель», — рассказал он.
Специалист уточнил, что выпавший до 15 см снежный покров пролежит в Москве и области до конца ноября.