Москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни

17 ноября 2025, 15:46

Синоптик Позднякова: в Москве ожидается холодная и ветреная погода

Фото: iStock/standret

В столичном регионе ожидается переменчивая погода на текущей неделе. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По прогнозу синоптика, во вторник, 18 ноября, в столичном регионе будет тепло.





«Минимальная температура в течение всех суток сохранится положительной, от +2…+4 °С, а дневная составит +7…+9 °С. Однако вторник будет довольно ветреным, с порывами до 12–17 м в секунду, что помешает в полной мере ощутить потепление», — рассказала Позднякова «Известиям».

«Это будет южный циклон с большими запасами осадков. На уже подмёрзшую к тому времени почву выпадет 10—15 см снега. Местами по области при порывах ветра до 11—16 м/с закружит метель», — рассказал он.