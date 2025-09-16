Синоптик раскрыл, когда в Московской области может выпасть первый снег

16 сентября 2025, 21:09

Синоптик пообещал первый снег в Подмосковье в начале октября

Фото: Istock/VvoeVale

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что первый снег может выпасть в Московской области в начале октября. Об этом эксперт заявил изданию «Подмосковье сегодня».





Ильин отметил, что в европейской части России и на северо-западе страны осадки в виде снега возможны уже в конце сентября. Он подчеркнул, что такой сценарий возможен, если в начале следующего месяца сохранится меридиональный перенос воздушных масс с севера на юг.

«В первой половине октября при таком раскладе погода может дойти и до первого снега», — заключил специалист.

