Синоптик раскрыл, когда в Московской области может выпасть первый снег
Синоптик пообещал первый снег в Подмосковье в начале октября
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что первый снег может выпасть в Московской области в начале октября. Об этом эксперт заявил изданию «Подмосковье сегодня».
Ильин отметил, что в европейской части России и на северо-западе страны осадки в виде снега возможны уже в конце сентября. Он подчеркнул, что такой сценарий возможен, если в начале следующего месяца сохранится меридиональный перенос воздушных масс с севера на юг.
«В первой половине октября при таком раскладе погода может дойти и до первого снега», — заключил специалист.Метеорологи прогнозировали, что бабье лето в столичном регионе продлится до 17 сентября, а затем начнутся дожди. При этом за 146 лет метеонаблюдений в Москве ещё ни разу не случалось, чтобы в первой половине сентября совсем не выпадало осадков.
